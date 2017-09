Historische nederlaag voor zwak Feyenoord

Feyenoord heeft zaterdag voor het eerst in de clubgeschiedenis een thuisduel tegen NAC Breda verloren. De zwak spelende Rotterdammers gingen in De Kuip met 2-0 onderuit. Het is de eerste thuisnederlaag voor Feyenoord in de eredivisie sinds 31 januari 2016.

Giovanni van Bronckhorst begon zonder Jens Toornstra (knieblessure), die de oefenmeester wil sparen voor het duel tegen Napoli in de Champions League. Jeremiah St. Juste zat niet eens bij de selectie van de Rotterdammers. Hij heeft last van een schouderblessure.

In de eerste dertig minuten was er sprake van eenrichtingsverkeer in De Kuip. Feyenoord creëerde weinig mogelijkheden en mocht Brad Jones dankbaar zijn toen hij één op één tegen Thierry Ambrose de bal uit het doel hield. In de 33e minuut was het toch raak voor de Brabanders: Giovanni Korte, ex-FC Dordrecht, mocht vogeltje vrij de 0-1 maken. Feyenoord speelde zwak en inspiratieloos. De Rotterdammers konden NAC in de eerste helft niet in de verdrukking brengen.

Gemiste strafschop Kramer, fout Jones

Feyenoord kwam net na de rust goed weg toen Sofyan Amrabat in het Rotterdamse zestienmetergebied Manu Garcia een flinke zet gaf, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis wilde niets van een Bredase strafschop weten. De Rotterdammers kregen in de tweede helft grotere kansen met Michiel Kramer en een goed invallende Sam Larsson, maar die mogelijkheden werden niet tot goals gepromoveerd. Ook kopte Amrabat op het uur een bal op de lat.

In de 74e minuut kregen de Rotterdammers een cadeautje van arbiter Kamphuis, die een penalty aan Feyenoord gaf nadat Amrabat aan zijn shirt werd getrokken. Kramer, die de laatste weken veel kritiek op zijn spel kreeg, zag zijn inzet echter gekeerd worden door NAC-doelman Mark Birighitti. In de 87e minuut was het duel helemaal gespeeld. Jones ging opzichtig in de fout, waarna Thomas Enevoldsen de eindstand op het scorebord zette (0-2).

Feyenoord - NAC Breda 0-2

33' 0-1 Korte

87' 0-2 Enevoldsen

Opstelling Feyenoord: ​Jones; Diks (67' Vente), Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Basacikoglu (55' Larsson), Kramer, Boëtius