Sparta onderuit in Den Haag

Sparta moet nog steeds op zoek naar de eerste drie punten in een uitwedstrijd. Zaterdag verloren de Rotterdammers met 1-0 bij ADO Den Haag. De ploeg uit Spangen had misschien recht op meer.

Trainer Alex Pastoor veranderde zijn basisopstelling ten opzichte van de verloren bekerwedstrijd tegen RKC Waalwijk op vier plekken. Sparta kreeg in de eerste helft via Ragnar Ache na zestien minuten een goede mogelijkheid, maar hij zag zijn poging naast het Haagse doel verdwijnen. De beste kans van de eerste helft kwam op naam van oud-Spartaan Erik Falkenburg, die namens ADO de bal in de 22e minuut naast schoot.

Bizarre reflexen van Kortsmit

Vlak napakte de thuisploeg de voorsprong via Abdenasser El Khayati uit Rotterdam, die op subtiele wijze Roy Kortsmit in de verre hoek verschalkte (1-0). Diezelfde doelman was een paar minuten later heel belangrijk voor de Rotterdammers. Kortsmit had in nauwelijks vijf seconden tijd vier geweldige reflexen in huis.

Sparta kreeg in de slotfase via Robert Mühren (paal) en Sherel Floranus (kopbal over) goede mogelijkheden op de gelijkmaker, maar die bleef uit. ADO Den Haag dacht in blessuretijd de 2-0 te hebben gemaakt, maar Melvyn Lorenzen zou zijn treffer (in een leeg doel) in buitenspelpositie hebben gemaakt. Een Rotterdams slotoffensief mocht uiteindelijk niet baten.

ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 1-0 (0-0)

50' 1-0 El Khayati

Opstelling Sparta: Kortsmit; Floranus, Chabot (76' Duarte), Fischer, Marfelt; Sanusi, Mühren, Dougall; Verhaar (71' Brogno), Ache (79' Volas), Goodwin