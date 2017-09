Van Bronckhorst over nederlaag tegen NAC: 'Dit kan en mag niet'

Giovanni van Bronckhorst is geschrokken van Feyenoord na de verrassende thuisnederlaag tegen NAC Breda (0-2). De trainer van de Rotterdammers vond dat zijn ploeg een slechte wedstrijd speelde. "Onbegrijpelijk dat je thuis zo speelt. We verdienden het om te verliezen", aldus de trainer.

Deze nederlaag zag Van Bronckhorst niet aankomen, ondanks de stroeve wedstrijden van Feyenoord in de laatste weken. Hij is keihard voor zijn spelers: "Als je ons vandaag zo ziet spelen, dan is het totaal onherkenbaar. Het was erg ondermaats. Dit kan niet en het mag niet nog een keer gebeuren."

"Het is wel een enorme tik die we hebben gekregen. Dit moeten we verwerken. Daar zullen we de komende dagen voor nodig hebben." Feyenoord neemt dinsdag het op tegen Napoli in de Champions League. Van Bronckhorst: "Dan moeten we er weer staan en dat zullen we ook doen."