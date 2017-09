Overige sporten: eerste zege handballers ARBO Rotterdam

ARBO Rotterdam heeft zaterdag in de eredivisie heren de eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het Rotterdamse handbalteam, dat vorig seizoen nog HARO heette, klopte in eigen huis Herpertz Bevo 2 met 33-24.

De ploeg van trainer Danny Baijens heeft na drie wedstrijden, net als OCI Lions 2 en DEF/Aristos, drie punten en staat in de middenmoot. Volgende week speelt ARBO Rotterdam de uitwedstrijd tegen AJ Sports/Hellas in Den Haag.

Rugby

The Hookers verloor in Middelburg met 38-10 van ERZC Oemoemenoe. De rugbyclub uit Hoek van Holland heeft na twee wedstrijden nog geen enkel punt en deelt in de ereklasse de laatste plaats met DSRC, dat een duel meer speelde dan The Hookers.

Badminton

TFS Barendrecht boekte in de eredivisie een overwinning tegen Van Zijderveld. De Barendrechtse badmintonners wonnen in Amstelveen met 6-2. Zondag neemt TFS Barendrecht het in eigen huis op tegen Kembit Roosterse.