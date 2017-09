Fischer over ADO-Sparta: 'Een onnodige nederlaag'

Sander Fischer maakte zaterdag in de verloren uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (1-0) zijn basisdebuut bij Sparta Rotterdam. De centrale verdediger zei na afloop van dit duel dat er voor de ploeg uit Spangen meer had ingezeten: "Het was een onnodige nederlaag. We hadden het betere van het spel, maar daar koop je uiteindelijk niets voor."

Abdenasser El Khayati maakte voor ADO het enige doelpunt van de wedstrijd. "Het was een goal uit het niets, erg zonde", aldus Fischer. "Het zat ons vandaag net niet mee. Ik denk dat we goed meegingen in het spel van ADO. Jammer dat we niet tot scoren kwamen, want dan maak je het makkelijker voor jezelf."

Fischer noemt dit verlies een harde les. De centrale verdediger kijkt, ondanks de nederlaag, met een positief gevoel naar het voetbal van Sparta tegen ADO: "Ik denk dat je over het spel van vandaag niet geheel ontevreden kunt zijn. Er zat meer in. We moeten blijven volharden in datgene wat we gedaan hebben."