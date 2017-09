Reddingswerkers USAR terug van Sint-Maarten

Een deel van het Nederlandse reddingsteam Urban Search and Rescue Team USAR is zondagochtend geland op Schiphol. Het team kwam terug van het door orkanen getroffen eiland Sint-Maarten. Minister Plasterk van Binnenlangse Zaken stond op het vliegveld om het team te verwelkomen.

Het USAR-team bestaat uit experts van defensie, brandweer, ambulancediensten en politie. Onder hen zijn ook specialisten uit de regio Rijnmond.

Inmiddels zijn ongeveer dertig van de in totaal 62 reddingswerkers terug. De rest van het team landt later deze dag of maandag.

USAR.NL is negen dagen op Sint-Maarten aan het werk geweest om de noodhulp te coördineren.