Excelsior stunt en wint van AZ

Excelsior heeft in Alkmaar voor een enorme stunt gezorgd. De ploeg van Mitchell van der Gaag won daar met 0-2 van AZ. Luigi Bruins zorgde voor beide goals, hij benutte tweemaal een penalty.

AZ was in de beginfase nog niet wakker. Excelsior kreeg in de tweede minuut daarom al een strafschop. Luigi Bruins ging op avontuur in het strafschopgebied en werd neergelegd. Scheidsrechter Kevin Blom wees terecht naar de stip, waarna Bruins zelf de penalty benutte.

De strafschop schokte AZ nog niet wakker. Excelsior kwam via Caenepeel en El Azzouzi snel dichtbij de 0-2. Nadat Bruins en Vermeulen ook nog dichtbij de 0-2 waren, kreeg Excelsior opnieuw een strafschop. Waar Excelsior zomaar op 0-4 had kunnen staan, kwam het via de tweede strafschop van Bruins ‘slechts’ op 0-2.

AZ iets beter

Maar Excelsior zette door. Een kopbal van Jurgen Mattheij leek binnen te gaan, maar de bal werd nog van de lijn gehaald. Daarna werd AZ wel beter. Het had meer de bal en kwam tot wat doelpogingen, die doelman Kristinsson niet erg in gevaar brachten.

Na rust was AZ weer gevaarlijk. Onder andere een kopbal van Guus Til ging naast en de inzet van Wout Weghorst even later, belandde op de onderkant van de lat. Ook een vrije trap van Vejinovic bracht gevaar. Kristinsson kreeg de houdbare vrije trap niet onder controle, maar Weghorst reageerde daar te laat op.

Grote stunt

Excelsior kreeg na 63 minuten nog een levensgrote kans via Zakaria El Azzouzi die op keeper Bizot afliep. Maar hij faalde oog in oog met de doelman.

AZ zette in de slotfase nog aan en schoot via een vrije trap van Vejinovic nog op de paal, maar kon geen aansluitingstreffer meer forceren.

Opstelling Excelsior:

Kristinsson; Karami, Faes, Mattheij; Massop; Faik, Koolwijk, Bruins; Vermeulen

(Messaoud 80'), El Azzouzi (Van Duinen 66'), Caenepeel (Payne 72')

Scoreverloop

0-1 2' Luigi Bruins (strafschop)0-2 8' Luigi Bruins (strafschop)