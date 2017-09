Volg live AZ-Excelsior op Radio Rijnmond

AZ-Excelsior

Excelsior gaat zondagmiddag op bezoek bij AZ. In Alkmaar gaat de ploeg van Mitchell van der Gaag op zoek naar de tweede overwinning van het seizoen. De wedstrijd begint om 16.45 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.

De Radio Rijnmond Sport-uitzending begint om 14.00 uur al. Daarin wordt vooruitgeblikt op de wedstrijd van de Kralingers en teruggeblikt op de verloren wedstrijden van Feyenoord en Sparta.