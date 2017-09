HC Rotterdam in tweede helft langs Amsterdam

De heren van Hockeyclub Rotterdam hebben hun vierde wedstrijd in de Hoofdklasse gewonnen. De mannen van manager Frank Gimbrere wonnen hun wedstrijd tegen Hockeyclub Amsterdam met 2-3.

De Rotterdammers begonnen niet overtuigend aan de wedstrijd. Na twaalf minuten kwam de bezoekende ploeg op achterstand via Boris Burkhart en vier minuten later kreeg Olivier Polkamp geel voor het praten tegen de scheidsrechter.

Aan het eind van de eerste helft kwam Rotterdam terug via een verzilverde strafcorner van Jeroen Hertzberger. In de tweede helft wist het elftal van Gimbrere de voorsprong verder uit te bouwen via Hidde Turkstra (uit de rebound van een strafcorner) en Thijs van Dam. De 2-3 van Mirco Pruyser kwam te laat.