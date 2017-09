Schotse arbiter bij Napoli-Feyenoord

De wedstrijd Napoli-Feyenoord van dinsdagavond staat onder leiding van de Schot William Collum. De UEFA heeft de 38-jarige arbiter aangewezen als leidsman voor de tweede groepswedstrijd van Feyenoord in groep F.

In Napels hoopt Feyenoord zijn eerste punten in de Champions League te pakken. De wedstrijd van twee weken geleden tegen Manchester City ging ruim verloren: in de Kuip gingen de Rotterdammers met 0-4 onderuit. Napoli verloor zijn eerste wedstrijd met 2-1 van Sjachtar Donetsk.

Nederlanders hebben sowieso weinig goede herinneringen aan de Schotse scheidsrechter. Collum leidde in het verleden acht wedstrijden met een Nederlandse club, maar de overwinning ging daarbij nooit naar Nederland. Eerder dit jaar had de scheidsrechter nog de leiding over de wedstrijd Bulgarije-Nederland, die Oranje met 2-0 verloor en uiteindelijk zou leiden tot het ontslag van Danny Blind.