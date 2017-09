Recordaantal teams bij vijfde VoetbalRijnmond Cup

De vijfde editie van de VoetbalRijnmond Cup staat voor de deur. Dit jaar zijn er een recordaantal inschrijvingen. Dat komt omdat er in meerdere categorieën gevoetbald wordt. "We hebben nu ook de dames en meisjes erbij, de onder 23 en de gehele jeugd", zegt Michel Feenstra, één van de organisatoren van het toernooi.

Zondagmiddag waren organisatoren Richard Feenstra, Michel Feenstra en Michael Blonk te gast in de Radio Rijnmond Sport-uitzending.

De doelstelling is om elk jaar groter te worden, vertelt Michael Blonk in de uitzending. "Dat is wel de bedoeling. Gelukkig schrijven ze zich elk jaar weer in."

Grootste knock-outtoernooi

Het is het grootste knock-outtoernooi van Nederland. Maar toch wil het toernooi dus nog groeien. "Het zou nog iets groter kunnen, maar dan zouden we de regio groter moeten maken. Dat neemt de charme van de derby's weg. Je kan nog verder gaan dan Dordrecht en dus richting Alblasserwaard. Maar daar zitten de clubs niet echt op te wachten. Het zou richting de 200 eerste elftallen kunnen en duizend in totaal, maar met dit zijn we al erg tevreden."

Beste van de regio

Elk jaar zijn clubs weer trots om deel nemen aan de VoetbalRijnmond Cup, vertellen de mannen. "Dat komt eigenlijk omdat je de beste van de regio bent als je hem wint. Dat wil elke club zijn."

De loting is daarom elk jaar een mooi moment. "We kijken er elk jaar weer naar uit. Het wordt elk jaar goed bezocht op Woudestein. Dit jaar hadden we wat pikante wedstrijden met RVVH-Barendrecht en Meeuwenplaat-Rijnmond Hoogvliet Sport en een Reeuwijkse derby. Dat hoor je dan door de zaal gaan en dat geeft een kick."

Luister hierboven heel het gesprek met de organisatoren. Voor meer informatie: www.voetbalrotterdam.nl

RTV Rijnmond volgt de VoetbalRijnmond Cup op de voet en zal gedurende het toernooi updates geven.