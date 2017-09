Ook dames van HCR winnen

Ook de dames van Hockeyclub Rotterdam hebben hun wedstrijd gewonnen. De vrouwen waren in het eigen stadion een maatje te groot voor HBS: 4-1.

De openingstreffer viel in de eerste helft via Berbel Rozema. Niet veel later zorgde Annebregt Rietveld voor een verdubbeling van de voorsprong.

In de tweede helft wist Manouk Bakker ook nog de 3-0 tegen de touwen te werken. Dat zou ook de uiteindelijke marge worden, hoewel beide ploegen nog één keer scoorden en daarmee een 4-1 eindstand op het bord zetten.