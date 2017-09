Footy komt ook naar Rotterdam: Gewoon weer je favoriete sport beoefenen

Footy (via footy.eu)

In navolging van onder meer Utrecht en Groningen krijgt ook Rotterdam een Footy-competitie. Op 5 oktober gaat de competitie van start op sportpark Woudestein in Kralingen. Bedrijven, studenten, vriendengroepen en individuen mogen meedoen, vertelt Tom van Kampen tegenover RTV Rijnmond. "Of het nou met vrienden of collega’s is, Footy zorgt ervoor dat je gewoon weer je favoriete sport kunt beoefenen."

De spelregels zijn bij Footy net een tikje anders dan bij het gebruikelijke veldvoetbal. “Je mag bij footy bijvoorbeeld geen slidings maken”, legt Van Kampen uit. "Je speelt ook met zeven tegen zeven in plaats van elf tegen elf en je trapt de bal in." De wedstrijden vinden ook niet in het weekend, maar op donderdagavond plaats. Er zijn bovendien varianten waar je met zes tegen zes of vijf tegen vijf speelt. Bovendien staat bij Footy het plezier en het gemak boven alles. "Je hoeft je niet in te schrijven of aan te melden. Footy is vrij en gezellig. Je kunt weer lekker voetballen."