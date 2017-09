Linkse partijen in Rotterdam gaan samenwerken

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zoeken de Rotterdamse partijen PvdA, GroenLinks, SP en Nida elkaar op. Ze willen een links front vormen, "een duurzaam en realistisch alternatief voor de gure rechtse wind van Leefbaar Rotterdam en de PVV."

Over de samenwerking is zondag gesproken tijdens een openbaar debat in Rotterdam.

"We moeten onze kracht nu omzetten in macht", zei SP-voorman Leo de Kleijn dit weekend in dagblad Trouw. "We hebben ons in het verleden te vaak afgezet tegen de PvdA. Daardoor hebben we te weinig bereikt."

PVV

De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar op 21 maart. Geert Wilders heeft aangekondigd dat de PVV voor het eerst ook meedoet in Rotterdam. Dat levert geduchte concurrentie op voor Leefbaar Rotterdam.

Die partij heeft een alliantie gesloten met het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Het Forum doet zelf niet mee aan de verkiezingen, maar steunt Leefbaar in de campagne.