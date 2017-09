Neptunus verliest wedstrijd 'om des keizers baard'

Curaçao Neptunus heeft zijn laatste wedstrijd in de kampioensgroep verloren. De match tegen L&D Amsterdam, die niet meer van belang was voor de stand, werd door de Amsterdammers met 5-0 gewonnen.

De uitslag maakt niets voor de stand in de kampioenspoule uit: beide ploegen gaan naar de Holland Series. Neptunus won de groep met 28 punten uit achttien wedstrijden. Amsterdam behaalde in hetzelfde aantal partijen 26 punten en neemt daarmee de tweede plaats in. De Pioniers (twaalf punten) en HCAW (zes punten) hebben zich niet gekwalificeerd.