Legioen haalt 35.000 euro op voor Chris Gyan

Oud-Feyenoorder Chris Gyan heeft voor de wedstrijd Feyenoord-NAC Breda een cheque van 35.500 euro mogen ontvangen. De Ghanees kampt met gezondheids- en financiële problemen en krijgt daarom de hulp van het Legioen.

De oud-voetballer was duidelijk geëmotioneerd door de gulle donatie van het Legioen. "Ik ben heel blij. Echt, echt blij."

Initiatiefnemer Jeffrey Tan geeft aan positief verrast te zijn over het bedrag dat is opgehaald "We zaten te dollen dat 1200 tot 1700 euro al heel mooi zou zijn. Als je nou ziet dat we meer dan 35.000 euro opgehaald hebben… Dat is niet normaal", aldus Tan.