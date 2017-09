Ambitieuze vlogger filmt eigen diefstal en bekladding

Man zet zichzelf als dief in de etalage op Instagram

"Ik wil hier veel mee bereiken. Ik wil groot worden en geld verdienen", beweerde een 19-jarige Dordtenaar toen hij zaterdag gearresteerd werd voor het bekladden van een speelgoedzaak met blauwe verf. Hij kon worden gepakt, omdat hij zichzelf gefilmd had terwijl hij met zijn spuitbus in de weer was.

Het filmpje stond op het Instagram-acoount van de vlogger. Agenten zagen daar dat de jongen twee weken eerder in dezelfde winkel iets had gestolen. Ook die actie was gefilmd. De vlogger is aangehouden voor vernieling en diefstal. Iets wat hij zelf al zo'n beetje voorspelde in het filmpje over de bekladding. "Het wordt sowieso een paar honderd uur taakstraf ofzo, maar ja..."