Feyenoord-watcher Gouka: Feyenoord zakte finaal door de ondergrens heen

Mikos Gouka

In de sportuitzending van RTV Rijnmond keken Mikos Gouka en Dennis van Eersel terug op wedstrijd tussen Feyenoord en NAC Breda, die de Rotterdammers met 0-2 verloren. De Feyenoordkenners zijn uitermate kritisch over de eerste verliespartij in anderhalf jaar in De Kuip.

Gouka heeft de wedstrijd met lede ogen aangezien: "Om het kort te houden: Feyenoord tikte niet alleen de ondergrens aan, maar zakte er voor het eerst in lange tijd in een hele wedstrijd finaal doorheen. Dan kun je zelfs van NAC verliezen, als je een aantal geblesseerde spelers hebt en de aanwas het ook niet brengt." Van Eersel uit kritiek op het selectiebeleid van trainer Giovanni van Bronckhorst: "Ik vertrouw Van Bronckhorst ook maar op zijn blauwe ogen dat Jens Toornstra echt last van zijn knie heeft en dat daar niet een beetje mee gesjoemeld wordt. Maar toch heb ik het gevoel dat als het Feyenoord-Ajax was geweest, dat hij dan wel had kunnen spelen. Dus er is ook vanuit de staf iets van onderschatting geweest."