Koolwijk: 'Goed begonnen, daarna gevochten als leeuwen'

Excelsior stuntte zondag met een uitoverwinning op AZ. In Alkmaar wonnen de Kralingers met 0-2. En dat zorgde na afloop voor trots bij Excelsior-aanvoerder Ryan Koolwijk.

"Ik denk dat we fantastisch zijn begonnen", aldus Koolwijk. "Waar vorige week iedereen nog vocht om de penalty, was het nu gewoon duidelijk en gaan ze er allebei in. En daarna hebben we volgens mij gevochten als leeuwen."

Want na het goede begin kreeg AZ meer grip op de wedstrijd en kwam Excelsior minder aan de bal. Daardoor werd het minder voetballen en meer knokken voor elke meter. Koolwijk: "AZ heeft ook veel kwaliteit. Dat zie je vandaag ook. Ondanks dat ze veel fouten maken, zie je dat ze gewoon heel goed kunnen voetballen. Met Marko Vejinovic aan de bal en een zwervende Mats Seuntjens, bijvoorbeeld. Daar hadden we gewoon heel veel moeite mee."