Burgemeester Aboutaleb in gesprek met Turken over spanningen

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft zondag in de Maassilo met vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap gesproken. Ongeveer 50 mensen ontvingen een uitnodiging.

Halil Karaaslan was bezoeker van de bijeenkomst. Hij was na afloop niet erg tevreden met de antwoorden van de burgemeester. "Ik had meer het idee dat burgemeester bezig was met zichzelf verdedigen."

Na de mislukte staatsgreep in Turkije ontstonden er ook spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Rotterdam. Die liepen nog hoger op toen in maart de Turkse minister de toegang tot het Turkse consulaat in Rotterdam werd ontzegd. Buiten het consulaat ontstonden rellen. Veel Turken verweten de Rotterdamse burgemeester te hard te hebben opgetreden.

"Er wordt gedaan alsof wij het systeem niet begrijpen", vervolgt bezoeker Karaaslan over de bijeenkomst van zondag. "Ik heb niet het idee dat we hier echt iets aan hebben gehad."

Burgemeester Aboutaleb is het daar niet mee eens. "Het was goed om te praten over de spanningen", vertelt de burgemeester na afloop. "Daarbij moeten we het niet alleen hebben over het verleden, maar ook over de toekomst."

"Dit moet een eerste stap zijn", zegt Halil Karaaslan. "Er moet meer met de gemeenschap worden gesproken op kleinere schaal."

Burgemeester Aboutaleb verwacht dat de spanningen in de toekomst zullen afnemen. "Maar de spanningen zullen hun sporen achterlaten", vervolgt Aboutaleb. "De snelheid waarmee de spanningen verdwijnen, hangt af van de mate waarin de situatie in Turkije stabiliseert."

De bijeenkomst was besloten; zowel de pers als mensen die zich niet van tevoren aanmeldden kwamen er niet in.