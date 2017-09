Bekijk hier FC Rijnmond van zondag 24 september

Bart Nolles ontving in FC Rijnmond Jan Everse en Ruud van Os

Het was een voetbalweekend vol verrassingen: Feyenoord verloor voor het eerst in de geschiedenis in De Kuip van NAC, terwijl Excelsior in Alkmaar een geweldig resultaat boekte tegen AZ. Presentator Bart Nolles had met Jan Everse en Ruud van Os in elk geval genoeg te bespreken in FC Rijnmond.

Zo werden de bijzondere nederlaag van Feyenoord en de bank van de Rotterdammers uitvoerig behandeld. Verder besteedden de mannen van FC Rijnmond aandacht aan het succes van Excelsior. Ook de nederlaag van Sparta in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag kwam voorbij. Tot slot hadden Nolles, Everse en Van Os oog voor de eerste uitoverwinning van FC Dordrecht sinds 30 september 2016.