Gezonde leefstijl geen thema bij sportclubs

Roken in sportkantines is bijna overal uitgebannen (archieffoto)

Bij de meeste sportverenigingen is het promoten van een gezonde levensstijl geen belangrijk thema. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond, de NOS en de regionale omroepen, waar leden en vrijwilligers van meer dan tweeduizend sportclubs in Nederland aan mee hebben gedaan.

In onze regio vulden 121 mensen de enquête in, zij vertegenwoordigen gezamenlijk 96 verschillende sportclubs. Voor het merendeel zijn dit voetbalclubs (60%) maar ook hockey, atletiek, waterpolo en andere sporten zijn vertegenwoordigd.

Roken langs de lijn mag in de Rijnmond nog bij 65 procent van de genoemde clubs. Landelijk ligt dat aandeel hoger; driekwart van de clubs staat het toe. Roken ìn de kantine is vrijwel overal taboe. Van de 96 genoemde sportclubs is in slecht 5 clubs roken toegestaan.

Alcohol langs de lijn is bij ongeveer de helft van de clubs in Nederland toegestaan. In de regio Rijnmond ligt dat aantal lager. Bij een kwart (26%) van de verenigingen mag altijd gedronken worden langs de lijn. 46 % van de verenigingen heeft als regel dat er nooit gedronken wordt langs de lijn en bij een klein aantal clubs (12%) mag het alleen bij bepaalde wedstrijden.

Alcohol in de kantine is bepaald (nog) geen taboe. In het merendeel kantines wordt alcohol geschonken. In 57% van de vereniging mag altijd worden gedronken. Eén derde van de clubs (34%) schenkt alleen bij bepaalde wedstrijden, bv. als er geen junioren spelen.

Gezonde voeding lijkt niet echt een prioriteit te zijn in de wereld van de amateursportverenigingen. In meer dan de helft van de kantines is geen gezonde voeding te krijgen. Als er al aandacht is voor gezonde voeding, dan voert dat niet verder dan een 'broodje gezond' op de kaart. Fruit is slechts te vinden in 12 % van clubs van de genoemde sportclubs.