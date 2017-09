Medewerkers glasfabriek Leerdam in actie

Medewerkers van glasfabriek O-I in Leerdam en Maastricht bereiden zich voor op acties. Ze worden maandagochtend bijgepraat door de vakbonden, nu het ultimatum aan de directie voor een betere cao om 06.00 uur is verlopen.

De medewerkers krijgen onder meer te horen dat ze vanaf nu mogen actievoeren.

Vakbond CNV Vakmensen eist een loonsverhoging van 2,5 procent en een bijdrage van driehonderd euro voor ziektekosten. Bij de glasfabriek in Leerdam werken ongeveer 285 mensen.

Onlangs sloot de glasfabriek in Schiedam, omdat er wereldwijd te veel glas wordt geproduceerd. Deze flessenproductie is verhuisd naar Polen waar de lonen lager zijn.

Grootscheepse acties

"Het bedrijf denkt wel aan het aandeelhoudersbelang, maar komt geen stap dichterbij de medewerkers", zegt Ali Gündüz van de FNV maandagochtend op Radio Rijnmond. "We gaan nadenken over grootscheepse acties."

Han van Doorn is 35 jaar in dienst bij de glasfabriek en zegt zeer teleurgesteld te zijn in zijn werkgever op het gebied het matige loonaanbod. "Nu het weer beter gaat in de economie, willen wij daar ook wat van merken. De cao verslechtert, met name voor personeel dat nu in dienst komt."

Maandagochtend vindt een poortactie plaats waar werknemers geïnformeerd worden. Ook komt er een veiligheidsoverleg voor het geval de werknemers het werk onderbreken.

"Wij zijn trots op ons bedrijf, dus willen geen grote schade toebrengen. Maar we zijn erg teleurgesteld over hoe de werkgever kijkt naar onze beloningen."