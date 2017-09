Onderzoek naar brand Shell later klaar

De brand bij Esso De brand bij Esso

Het onderzoek naar de brand bij Shell in de Rotterdamse haven is later klaar dan gepland. Het bedrijf heeft uitstel aangevraagd. Burgemeester Aboutaleb hoopt nu eind november meer over de branden te kunnen vertellen.

Dat heeft hij aan de partijen in de Rotterdamse gemeenteraad medegedeeld. Het onderzoek van Shell had eigenlijk nu al afgerond moeten zijn. Esso heeft, in tegenstelling tot eerdere berichten van de burgemeester aan de gemeenteraad van Rotterdam, de onderzoeken wel op tijd af. Na de brand bij Esso in augustus kwamen roetdeeltjes neer in de omgeving, met name in delen van de gemeente Nissewaard. Eind juli ging het mis bij Shell, toen een gevaarlijke stof lekte en er brand uitbrak. Veel omwonenden ervoeren stankoverlast. Rond de branden was ook veel te doen over de informatievoorziening. Sommige omwonenden noemden die gebrekkig. De DCMR Milieudienst Rijnmond stuurde een waarschuwing over een niet bestaande gaswolk bij Shell en de website Rijnmondveilig.nl lag er bijna een uur uit tijdens de brand bij Esso .