Feyenoord zonder Botteghin in Napels

Eric Botteghin

Eric Botteghin is niet met Feyenoord meegereisd naar Napels. De verdediger heeft last van een knieblessure en blijft achter in Rotterdam. Jerry St. Juste en Jens Toornstra zijn wel in het vliegtuig gestapt.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst is maandagochtend vanuit Rotterdam naar Italië vertrokken. Rechtsback Bart Nieuwkoop maakt zijn rentree in de wedstrijdselectie. Hij liep in de voorbereiding een hamstringblessure op. Dinsdagavond speelt Feyenoord in Napels de Champions League-wedstrijd tegen Napoli. De Schot Willam Collum is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop reizen Feyenoord achterna en zullen voor updates zorgen.