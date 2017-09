Napoli-Feyenoord en Gunco Panda's in Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond is er maandag aandacht voor de Champions League wedstrijd van Feyenoord bij Napoli. Rondom Feyenoord-NAC spraken we met spelers en supporters over de wedstrijd in Napels.

Verder is er aandacht voor het vermaarde Gunco Panda's, de Rotterdamse ijshockeyclub die eind jaren '80 grote successen kende. Daarnaast waren we dit weekend bij GLZ/Delfshaven, waar de voormalige profvoetballers Nourdin Boukhari en Kevin Wattamaleo spelen en waar Elden de Getrouwe de assistent-trainer is. Tot slot is er een reportage te zien bij cricketclub Excelsior'20, die een clinic verzorgde voor de jeugdtrainers van de Feyenoord Academy. Sportclub Rijnmond begint rond 17.25 uur en wordt ieder uur herhaald.