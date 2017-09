Nieuw kenniscentrum cybersecurity bedrijven

Een nieuw kenniscentrum van de overheid, het Digital Trust Centre (DTC), gaat ondernemers helpen met hun digitale veiligheid. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft de oprichting van het centrum zaterdag bekendgemaakt, ook namens staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.

Het Digital Trust Centre, dat nauw samenwerkt met het Nationaal Cyber Security Centrum, gaat in 2018 van start. Ondernemers kunnen er terecht voor adviezen over digitale veiligheid en actuele informatie over cyberrisico's.

Volgens Kamp biedt digitalisering grote kansen aan Nederlandse bedrijven voor de export van kennis, producten en diensten, maar cybersecurity is bij veel van die bedrijven nog onder de maat.