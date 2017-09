Facebook trekt omstreden voorstel in

Facebook schrapt omstreden plannen om een nieuw soort aandelen te gaan invoeren. Topman Mark Zuckerberg heeft in een verklaring laten weten het voorstel in te trekken.

Door de plannen zou het stemrecht van externe investeerders in het socialmediabedrijf zijn ingeperkt en zou de machtsbasis van medeoprichter en grootaandeelhouder Zuckerberg juist sterker zijn geworden, ook als zijn belang bijna geheel zou verwateren. Zuckerberg timmert immers ook aan de weg op het gebied van goede doelen en om dat te financieren wil hij bijna al zijn aandelen in Facebook verkopen.

De stap was echter tegen het zere been van beleggers, die vervolgens naar de rechter stapten. Zuckerberg had komende week juist in de rechtszaal moeten verschijnen in verband met de kwestie.

De Facebook-baas benadrukt in zijn verklaring dat hij zijn filantropische idealen ook zonder de plannen kan waarmaken. De beurskoers van Facebook is afgelopen jaren flink toegenomen en dat maakt het volgens Zuckerberg mogelijk om zijn belang geleidelijk af te bouwen en toch nog minstens twintig jaar voldoende invloed binnen het bedrijf te behouden.