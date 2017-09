Taptoe dichter bij publiek, geen defilé op Coolsingel

Foto: Koen Suyk (ANP)

Het einde van een jarenlange Rotterdamse traditie. Als opwarmer van de Nationale Taptoe in Ahoy, is er dit jaar voor het eerst geen straatparade en defilé over de Coolsingel in Rotterdam.

In plaats daarvan vinden er deze week door een regimentsfanfare dagelijks zogenaamde stadsmarsen plaats, die gaan van de Markthal via de Hoogstraat en het Beursplein naar het Binnenwegplein. Volgens de organisatie was het in verband met de werkzaamheden aan de Coolsingel toch niet praktisch om er een defilé te houden. "We wilden toch al een verandering van het concept'', zegt Cor Jansen van de organisatie van de Stadsmarsen. ''De taptoe moet minder formeel worden en letterlijk dichter bij het publiek plaatsvinden." Volgend jaar staat dan ook geen defilé op de Coolsingel gepland. Doordat er op vier verschillende plekken een optreden wordt gegeven, is er de mogelijkheid om letterlijk achter de muziek aan te gaan.