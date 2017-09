Wereldkampioene Blaak: 'Revanche voor missen Olympische Spelen'

Chantal Blaak kroonde zich afgelopen weekend in het Noorse Bergen tot wereldkampioen wielrennen. De Berkelse werd in de zomer van 2016 niet geselecteerd voor de Olympische Spelen van Rio en haalde op deze manier haar revanche. ''Dat was na de streep één van de eerste gedachten die door mijn hoofd ging. Het zat blijkbaar heel diep'', aldus de wereldkampioene.

''We hadden maar vier plekken binnen de Nederlandse selectie. Dat is erg weinig voor zo'n sterk land. Het was ook niet helemaal mijn parcours. Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten konden dat als één van de weinigen in Nederland wel. Ik had een super goed voorjaar, dus ik vond dat ik het verdiend had om als nummer drie of vier te mogen gaan. Ik had graag onderdeel uitgemaakt van de gouden plak van Anna van der Breggen. Een grote teleurstelling.''

Maar nu overheerst er vooral blijdschap en ongeloof bij Blaak. ''Ik besef het nog niet helemaal. Dat komt ook omdat ik nu nog alleen op een hotelkamer in Bergen zit, omdat mijn vlucht naar Nederland is geannuleerd. Als ik thuis ben hoop ik dat ik het ga beseffen.''

Woensdag wordt Blaak gehuldigd op het stadhuis van Lansingerland in Bergschenhoek.