Werkstraffen voor Feyenoordrellen op Coolsingel

De rechter heeft negentien verdachten veroordeeld voor de rellen na Excelsior-Feyenoord op 7 mei van dit jaar. Zij kregen werkstraffen tot 220 uur. Enkele minderjarige verdachten kregen lagere werkstraffen tussen de 60 en 100 uur.

De rechtbank spreekt van een slagveld. De rechter vindt het zorgelijk dat ook mensen die hun leven op de rails hebben, met een keurige baan, tot geweld zijn overgegaan.

Ook een vrouw stond terecht. Zij kreeg 220 uur werkstraf voor beledigingen. Geen van de verdachten was naar de rechtbank in Rotterdam gekomen om de uitspraak aan te horen.

Stenen en parasolvoeten

De rellen braken uit in de binnenstad van Rotterdam, nadat Feyenoord had verloren en op dat moment nog geen kampioen werd. De ME werd bekogeld met stenen, flessen en parasolvoeten.

Tegen de relschoppers waren voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen tot 240 uur geëist. ''Geweld tegen de politie is volstrekt onaanvaardbaar", aldus justitie eerder. ''Het gedrag van de relschoppers was volledig respectloos."

Verdachten online

Na de rellen in de Rotterdamse binnenstad plaatste de politie herkenbare beelden van relschoppers online. Een aantal van hen meldde zich direct bij de politie, anderen konden een paar weken later na tips worden opgepakt.

In de komende maanden zullen nog meer verdachten op de Rotterdamse rechtbank terecht staan voor de rellen.