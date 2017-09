Schaatsbaan in Het Park onder de Euromast

In Het Park onder de Euromast in Rotterdam kan komende winter voor het eerst worden geschaatst. Op het kunstijsbaantje worden in de kerstperiode tussen 8 december en 7 januari minstens 10.000 bezoekers verwacht, zegt de initiatiefnemers van het IJsvrij Park Festival.

Zij willen het schaatsvermaak in de stille winterperiode in Het Park combineren met muziek en theater. Vorig jaar werden ook al pogingen ondernomen voor de komst van een kunstijsbaan, maar toen bleek het te kort dag voor het opzetten van het festival. Het winterfestival rekent dagelijks op tussen de 250 en 500 bezoekers. Er wordt een kunstijsbaan van 450 vierkante meter aangelegd, waarop 150 mensen tegelijkertijd kunnen schaatsen.