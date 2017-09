Onbekenden hebben zondagavond rond 22:15 uur in Rotterdam-Delfshaven een schot gelost. De politie vond na een melding van omwonenden op de kruising van de Gerrit Jan Mulderstraat en de Messchertstraat een wapen en een huls.

De politie is op zoek naar ooggetuigen. Het is het zoveelste schietincident in Delfshaven dit jaar. Eerder werden wapens gebruikt op de Watergeusstraat, de Middenkous en de Schiedamseweg.