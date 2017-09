Tweede verdachte opgepakt voor schietpartij Club BLU

De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor de schietpartij zaterdagochtend in Club BLU in Rotterdam Prins Alexander.

De 25-jarige Rotterdammer is zondagavond aangehouden op de Messchertstraat. In die buurt is die avond ook een schot gehoord. Maar of beide gebeurtenissen met elkaar te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen.

Zaterdagochtend werd een man uit Pernis neergeschoten bij Club BLU aan de Alexanderlaan. Beveiligers konden direct één verdachte overmeesteren. De tweede verdachte kon ontsnappen, maar is zondagavond dus aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.