Oud-Spartanen azen op titel met GLZ Delfshaven

Nourdin Boukhari Elden de Getrouwe

Afgelopen weekend ging de competitie van het amateurvoetbal in de tweede klasse op zondag van start. Een team dat in het oog springt is GLZ Delfshaven uit Rotterdam. Steeds meer voormalig spelers van Sparta spelen namelijk bij die club.

Oud-Spartanen

De bekendste speler van GLZ Delfshaven is Nourdin Boukhari. De 37-jarige Boukhari, die begin deze eeuw furore maakte bij Sparta, speelde vorig seizoen al bij de club, die haar thuisbasis heeft naast het Kasteel op Vreelust. Een andere oud-prof is de 28-jarige Kevin Wattamaleo. Hij voegde zich dit seizoen bij GLZ. In het profvoetbal was hij vooral te zien in het shirt van Excelsior en ook nog even Feyenoord, maar hij genoot zijn opleiding bij Sparta. Kampioen

De man die de trainingen veelal leidt en de voorbesprekingen doet bij GLZ is Elden de Getrouwe. De 45-jarige De Getrouwe speelde begin jaren '90 bij Sparta en is nu assistent-trainer bij GLZ. Daarnaast lijkt de 33-jarige Rashid Bouaouzan onderweg naar GLZ en is Lorenzo Rimkus, die eveneens 33 jaar is en al bij GLZ zat, op de weg terug na een blessure. Beide spelers verdienden net als Boukhari en De Getrouwe eerder de kost bij Sparta. Het contingent aan oud-Spartanen pakt, getuige het resultaat van het eerste competitieduel, niet slecht uit voor GLZ. Uit bij XerxesDZB werd met 7-3 gewonnen. Het is een uitslag die de ambitie van de club kracht bij zet: kampioen worden. Voetbalschool

Elden de Getrouwe is naast zijn werk bij GLZ ook bezig met een eigen voetbalschool. Samen met onder anderen Jerry en Jimmy Simons en Cees Dubbeld startte De Getrouwe vorig seizoen Soccer School West. Anders dan de meeste voetbalscholen heeft Soccer School West een maatschappelijk karakter. Via sport willen De Getrouwe en consorten jeugddelinquenten en moeilijke opvoedbare kinderen uit Rotterdam West discipline bijbrengen en meer structuur geven.