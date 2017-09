Nieuwe halte watertaxi in Schiedam

Feestgedruis aan de kade van Wiltonhaven in Schiedam. Hier is woensdagmiddag de nieuwe halte van de watertaxi geopend door wethouder Gouweleeuw (VVD). "Voor de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van dit gebied is dit wel een feestje waard", vertelt zij.

Mammoet-directeur Sander Splinter is het hiermee eens. Zijn bedrijf is gevestigd aan de Wiltonhaven. "De laatste jaren is de bereikbaarheid met de auto behoorlijk afgenomen. Dus gingen we opzoek naar een alternatief."

Als de bliksem

De watertaxi bleek de oplossing. De vraag blijft, of veel mensen hier gebruik van gaan maken. Splinger zegt van wel. "Bij een aantal bedrijven is een enquête uitgezet en daaruit is gebleken dat veel mensen het laatste stukje willen overbruggen met de watertaxi."

De taxi is niet alleen aantrekkelijk voor het woon-werkverkeer. "Het is belangrijk voor de hele ontwikkeling van dit gebied, vertelt Gouweleeuw. "Ook voor scholieren of dagjesmensen die reizen tussen Rotterdam en het Schiedamse centrum heeft de watertaxi nut.

Waarom? Volgens Gouweleeuw ben je simpelweg veel sneller op de plaats van bestemming. "Een gouden tip dus. Als je in de spits het snelst wil reizen van Schiedam naar bijvoorbeeld Rotterdam Zuid, dan moet je de watertaxi pakken."

Vaar-naar-je-werk-dag

Om het vervoer op water aan te moedigen organiseert De Verkeersonderneming Rotterdam dinsdag de Vaar-naar-je-werk-dag. Tientallen bedrijven doen er aan mee. En vragen hun werknemers om in plaats van de auto, met de waterbus of de watertaxi naar hun werk te gaan.