Van Bronckhorst: 'Niet verwacht dat blessure Botteghin zo erg zou zijn'

Giovanni van Bronckhorst had niet gedacht dat de blessure van verdediger Eric Botteghin zo ernstig zou zijn, zo vertelde de Feyenoord-trainer maandag op de persconferentie voor aanvang voor het Champions Leagueduel tegen Napoli. "Ik had niet verwacht dat de blessure van Botteghin zo erg zou zijn."

De oefenmeester van de Rotterdammers vindt dat zijn ploeg veel blessures heeft: "Dat is natuurlijk ook pech. Dan is het lastig om een vinger op de oorzaak te leggen." Wie Botteghin in het duel tegen Napoli gaat vervangen, is nog niet bekend. Jens Toornstra, die de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen NAC Breda (0-2) miste vanwege een knieblessure, is wel weer beschikbaar.

'Niet de favoriet'

Van Bronckhorst weet dat Feyenoord tegen Napoli een zware opgave staat te wachten. In de eerste groepswedstrijd van de Champions League verloor de ploeg uit Rotterdam-Zuid kansloos van Manchester City (0-4). "Wij zijn niet de favoriet, zo eerlijk moet je zijn", beseft Van Bronckhorst. "Maar een kans is er altijd. Zij zijn in Italië erg sterk. Wij moeten ons wapenen."