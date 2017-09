Wethouder Özdere neemt per direct ontslag om dorpshuis Oud-Alblas

Wethouder Fatih Özdere heeft maandag zijn ontslag ingediend bij de gemeente van Molenwaard. Hij vindt dat zijn geloofwaardigheid op het spel staat, nu de gemeenteraad overweegt extra geld beschikbaar te stellen voor het nieuwe dorpshuis in Oud-Alblas.

In 2015 besloot de raad maximaal 1,9 miljoen euro in het dorpshuis te investeren. Maar deze zomer kwam opnieuw een verzoek van de stichting voor een extra bijdrage. Özdere is het er niet mee eens dat de raad opnieuw nadenkt om bij te lappen.

De gemeenteraad beslist volgende maand of er extra geld gaat naar het nieuwe dorpshuis in Oud-Alblas.

Özdere was sinds 1 januari 2013 wethouder in het college van Molenwaard. Zijn ontslag gaat per direct in.