Documentaire over legendarische IJshockeyclub De Panda's in de maak

De Rotterdamse IJshockeyclub De Panda's debuteerde 30 jaar geleden op het hoogste niveau in Nederland en pakte direct de landstitel en de beker. Het was het begin van een korte maar hele succesvolle periode, want in totaal pakte De Panda's zes prijzen in vijf jaar.

Sportverslaggever Leo Oldenburger is al jaren gefascineerd door het bijzondere verhaal van De Panda's. Om die reden wil hij een documentaire maken over de Rotterdamse club, die haar thuiswedstrijden speelde in de al even legendarische Weena IJshal.

Onder leiding van de coaches Dan Cameron en Mike Fedorko en met de financiële ondersteuning van onder andere zakenman Willem van 't Wout vormden Nederlandse spelers als Ron Berteling, Ben Tijnagel, Robert Prick van Wely, Wouk van 't Wout en Cees van Peet samen met 'imports' als Jamie Richmond, Andy Otto, Ralph Vos, Eddy Ljubejic en Angelo Catenaro een onverslaanbaar collectief dat de vaderlandse ijshockeywereld compleet op z'n kop zette.

De ijshal aan het Weena is inmiddels omgebouwd tot de parkeergarage van het naastgelegen Groothandelsgebouw en de club De Panda's is al 25 jaar op de fles. Toch denken veel sportliefhebbers met weemoed terug aan de gouden tijden van het Rotterdamse IJshockey. Met kampioenschappen in 1987, 1989 en 1990 en bekerzeges in 1987, 1990 en 1991 was het kort maar zeer krachtig. De Panda's wist in die periode zelfs de halve finale van de Europa Cup te bereiken.