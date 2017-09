Fietser steekt wandelaar in rug

Archieffoto

Op de Baljuwlaan in Spijkenisse is maandagavond een 62-jarige wandelaar in zijn rug gestoken door een passerende fietser. De man voelde iets aan zijn rug, greep naar de gevoelige plek en trof daar het mes.

De vermoedelijke dader van de steekpartij is weggefietst. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie verkeert hij niet in levensgevaar. De politie is op zoek naar getuigen.