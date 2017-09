Berghuis: 'Napoli-uit niet allesbeslissend'

Steven Berghuis

De afgelopen competitiewedstrijd tegen NAC Breda (0-2) moest hij vanwege een schorsing missen, maar Steven Berghuis is dinsdag weer van de partij bij Feyenoord voor het Champions Leagueduel tegen Napoli. "Het is pas de tweede wedstrijd en niet allesbeslissend. Maar een punt of drie punten zouden heel erg welkom zijn", aldus de aanvaller op de persconferentie voorafgaand aan het duel met de Italiaanse topploeg.

Napoli is de laatste weken in bloedvorm, maar Berghuis zegt dat hij en Feyenoord geen angst hebben voor de (gedeelde) koploper van Italië: "We weten wel hoe ze ervoor staan. Ik denk dat we lang in de wedstrijd moeten blijven en zeker geen snelle tegengoal moeten krijgen. Dan weet je het nooit." Berghuis vindt het jammer dat Feyenoord de komende periode Eric Botteghin moet missen. De verdediger heeft een kruisbandblessure opgelopen: "Met Botteghin valt een gewaardeerde en belangrijke kracht voor ons weg", zegt de buitenspeler op de persconferentie. "We gaan hem missen, al telt het morgen niet."