Skelet De Bikkel te zien in Museum Rotterdam

Bezoekers van Museum Rotterdam kunnen vanaf nu het skelet van ‘De Bikkel van Rotterdam’ bekijken. De man leefde in de zeventiende eeuw en was een bijzondere verschijning.

De Bikkel lag begraven op het kerkhof bij de Laurenskerk. Zijn botten zijn vorig jaar opgegraven bij werkzaamheden op de Binnenrotte.

Het skelet heeft niet voor niets de bijnaam ‘Bikkel’ gekregen. Aan de botten hebben onderzoekers kunnen aflezen dat het een stevige man van 1.80 meter was Het was een harde werker met meerdere botbreuken. Met een leeftijd van in de vijftig was hij voor die tijd vrij oud.

Reconstructie

Door speciale technieken is ook te achterhalen hoe de man er ongeveer uitzag. Zijn schedel is gebruikt voor een reconstructie, een zogenaamde 2D-sculpting.

Museum Rotterdam gaat workshops organiseren rondom de bikkel voor de groepen 5 en 6. Hierbij gaan leerlingen zelf aan de slag met kunststof botten en laboratoriumjassen. De tentoonstelling sluit aan bij het thema ‘Griezelen’ van de Kinderboekenweek.