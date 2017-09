Feyenoord-jeugdtrainers bij cricketclub Excelsior '20

De jeugdtrainers van Feyenoord halen graag inspiratie bij andere topclubs vandaan. Ze doen dat niet alleen in hun tak van sport, maar ook bij andere disciplines.

"We kijken als jeugdopleiding van Feyenoord graag in de keuken bij andere voetbalclubs, wat we van hen kunnen leren", begint Glenn van der Kraan van de Feyenoord Academy. "Maar het leek een goed idee om het seizoen eens bij een heel andere tak van sport te beginnen, bij een club die veel parallellen kent." Daarmee doelt Van der Kraan op cricketclub Excelsior '20.

De Schiedamse cricketclub werd net als Feyenoord deze zomer landskampioen. Ook leiden beide clubs spelers vanuit de jeugd op. "Ik denk dat het voor ons trainers goed is om te kijken wat voor club het is", aldus Van der Kraan.