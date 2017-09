Zijn de Rotterdamse 'prostitutiemoorden' verjaard?

Het wordt voor justitie in Rotterdam mogelijk nog een hele kluif om Albert B.(58) veroordeeld te krijgen voor de dood van twee vrouwen in 1990 en 1991. Als geen moord maar doodslag wordt bewezen, dan kan sprake zijn van verjaring.

Rechter Jacco Janssen legde deze kwestie maandag onverwacht op tafel, tijdens een korte, procedurele zitting. “Ik wil van justitie weten: gaat u voor moord of doodslag en welke consequenties ziet u bij doodslag? Bij de volgende zitting wil ik een antwoord.”

Door een wetswijziging kan doodslag niet meer verjaren, maar in het verleden was dat anders. Aangezien het hier om hele oude zaken gaat, moet worden gekeken naar de wetgeving in die tijd. “En dat is nog best ingewikkeld”, zegt advocaat André Beker.

Dakloze

Zijn cliënt Albert B. zit een half jaar vast voor de dood van de dakloze Berendina Stijger en de prostituee Francis Garcia-Hofland. Zijn DNA werd aangetroffen op de lichamen van de vrouwen.

De rechter had nog een tweede, brandende vraag: “Justitie heeft in de media gemeld dat deze verdachte mogelijk aan meer moorden wordt gekoppeld. Letterlijk zei justitie op RTV Rijnmond dat drie andere moorden op prostituees erg veel overeenkomsten vertonen met deze zaken. Ik wil graag weten hoe het staat met dat onderzoek.”

Vrijheid

De volgende zitting is op 30 oktober. Advocaat Beker vond dat Albert B. de zitting in vrijheid, thuis in Schiedam, mocht afwachten. Maar de rechter besloot hem vast te houden.

Beker: “Mijn cliënt leidde destijds een zwervend bestaan. Hij zat in het circuit rond de Pauluskerk en kende veel vrouwen. Daar had hij ook seks mee. Het zegt niets dat zijn DNA is aangetroffen. Dat maakt hem nog geen moordenaar.”

Tragisch

Beker omschreef Albert B. als een ‘tragische, eenzame figuur’ met een stoornis. “Het is duidelijk dat hij chronisch schizofreen is.” In zijn woning is een collectie vrouwenfoto’s aangetroffen, die door de raadsman als ‘bizar’ wordt betiteld.

Maar hij benadrukte dat Albert B. geen verleden heeft van agressie. “Hij weigert te spreken van hoeren of prostituees. Hij heeft het over vrouwen of meiden.” Zelf zei de verdachte maandag dat hij de vrouwen ‘als zijn zusters’ beschouwde.

Verward

De man ontkende andermaal. “Er worden mij moorden in de schoenen geschoven. Ik wil het tegendeel bewijzen.” Het waren een paar zeldzame volzinnen in een verder verward betoog.

Telkens als de rechter hem vroeg naar de moord (of doodslag) op de twee vrouwen, begon Albert B. een onsamenhangend verhaal. Over zijn werk als portier in een nachtclub, of een schietpartij in de jaren tachtig.

Scheerapparaat

Bij de rechter beklaagde hij zich erover dat hij in de cel geen pen krijgt. Rechter Janssen: “Ik ga daar niet over, maar als u uw verhaal op papier wilt zetten, dan moet dat worden geregeld.” Daardoor aangemoedigd, wenste hij nog meer. “Ik krijg ook geen shag.” De rechter: “Dat lijkt me niet zo belangrijk, wel een pen.” Albert B.: “En ik wil een scheerapparaat.” De rechter: “Nou hou ik op. Ik ben niet de Albert Heijn van het gevangeniswezen.”De verdachte gaat eind oktober naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht, waar hij wordt onderzocht op een stoornis. Met gebogen hoofd verliet hij maandag de rechtszaal, in zijn geverfde jas en op dito gympen. Advocaat Beker: “Zo ziet zijn hele huis eruit. Hij heeft alles geverfd.”