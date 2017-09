Bij Akzo Nobel in de Botlek heeft maandagavond rond 21.45 uur korte tijd brand gewoed. Daarbij is een medewerker gewond geraakt.

Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis, maar is opgevangen in het Health Center van Akzo zelf. De brand was 15 à 20 seconden te zien en is door Akzo geblust.