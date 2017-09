Geen verhoging, maar verlaging zorgpremie bij DSW

De Schiedamse zorgverzekeraar DSW verlaagt komend jaar niet alleen de premie. Ook het verplichte eigen risico gaat met 10 euro omlaag.

De daling van de premie is tegen de verwachting in. Het kabinet hield juist rekening met een stijging van 80 euro per jaar. De premie voor 2018 daalt bij DSW met 6 euro per jaar en dan kom je uit op 107,50 euro per maand.

De zorgverzekeraar zette afgelopen jaren vaak de trend door als eerste de zorgpremie bekend te maken. De andere zorgverzekeraars maken de komende weken hun premies bekend.

Te hoog ingeschat



Volgens DSW-directeur Chris Oomen zijn de zorgkosten in de Miljoenennota te hoog ingeschat. Hij zegt dat dat komt doordat de prijzen dit jaar minder snel zijn gestegen dan vorig jaar werd gedacht.

"De Miljoenennota van 2018 is gebaseerd op die van 2017. Omdat die te hoog was geraamd, denken we dat de zorgkosten ook nu te hoog zijn", verklaart de directeur de daling van de premie.

Eigen risico



Ook het eigen risico bij DSW wordt verlaagd met 10 euro naar 375 euro. Dat is opvallend, omdat tijdens Prinsjesdag nog werd gesproken van een verhoging van 15 euro. Het eigen risico zou daarmee uitkomen op 400 euro.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die momenteel onderhandelen over een nieuw kabinet, besloten afgelopen week een streep door dat plan te halen en de eigen bijdrage op 385 euro te houden.

Symbolisch



Oomen wil met zijn eigen risico van 375 euro vooral een signaal afgeven. "Het is symbolisch bedoeld."

"Het eigen risico heeft geen echt remmende werking op onnodige zorg meer", legt Oomen uit. "Het zorgt wel voor zorgmijders. Wij willen daarom aangeven dat we onszelf in de voet schieten als het zo doorgaat met het eigen risico."

Of andere zorgverzekeraars zijn voorbeeld volgen, weet Oomen niet. "Maar door de maatschappelijke druk hebben ze weinig andere keuze dan in elk geval de zorgpremie te verlagen."

Verrassend



Patiëntenfederatie Nederland noemt de verlaging van de premie van de basisverzekering en het eigen risico bij zorgverzekeraar DSW heel verrassend.

"DSW zet altijd de trend, de rest van de verzekeraars volgen. Wij vragen ons vooral af wat zij nu gaan doen. Zij kunnen nu moeilijk zeggen, bij ons gaat de premie omhoog'", stelt Thom Meens van de patiëntenorganisatie.

De federatie is benieuwd hoe DSW de lagere zorgpremie wil betalen. "Doen ze dit uit eigen zak? Wij zijn vooral benieuwd hoe de andere zorgverzekeraars dit gaan oplossen", aldus Meens.