Twee gewonden bij aanvaring met veerpont bij Gorinchem

Foto: KNRM Dordrecht Foto: Erik Lemmers

Op de Boven-Merwede in de buurt van Gorinchem is dinsdagochtend een aanvaring geweest tussen twee schepen. Een veerpont en een cementtanker zijn op elkaar gebotst nadat de kapitein van de pont onwel was geworden.

Het ongeluk gebeurde rond 07:30 uur. De pont was van Gorinchem onderweg naar Noord-Brabant om de eerste passagiers op te halen. De kapitein verloor de macht over het roer toen hij zich plotseling niet lekker voelde. De boot botste daardoor op de tanker. Een matroos die ook aan boord was, wist de pont stabiel te krijgen, zegt burgemeester Melissant van Gorinchem. Ziekenhuis

De kapitein en de matroos zijn is gewond geraakt. Ze zijn naar het terrein van Damen Shipyards gebracht, waar een ambulance hen opwachtte. De kapitein en de matroos zijn is gewond geraakt. Ze zijn naar het terrein van Damen Shipyards gebracht, waar een ambulance hen opwachtte. De schipper van de tanker is ongedeerd. De schepen hebben geen lekkages, maar hebben wel lichte beschadigingen.

Andere veerdiensten

Alle veerponten in de omgeving van Gorinchem werden uit voorzorg uit de vaart gehaald. Een deel is rond 09:15 uur weer gaan varen. Alle veerponten in de omgeving van Gorinchem werden uit voorzorg uit de vaart gehaald. Een deel is rond 09:15 uur weer gaan varen.