Staking glasfabriek Leerdam van de baan

Medewerkers van glasfabriek O-I in Leerdam blijven voorlopig aan het werk. De aangekondigde stakingen gaan niet door, omdat vakbond CNV alsnog een akkoord heeft bereikt met het moederbedrijf van de glasfabriek.

De lonen gaan 2,5 procent omhoog. Ook krijgen de bijna driehonderd medewerkers een bijdrage van 300 euro voor ziektekosten.

De afspraken zijn vastgelegd in de nieuwe cao. Die geldt voor de periode van april 2017 tot april 2018. De loonsverhogingen gaan met terugwerkende kracht in per 1 april.

Het ultimatum voor een betere cao verliep maandagochtend vroeg. Medewerkers dreigden daarom met grootscheepse acties te komen.