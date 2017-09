Accountantsreus Deloitte gehackt (2)

Accountants- en adviesbureau Deloitte is ten prooi gevallen aan hackers. Daardoor zijn mogelijk vertrouwelijke plannen en e-mailwisselingen van een aantal grote klanten van de firma op straat komen te liggen. Dat heeft het bedrijf bevestigd na berichtgeving van het Britse dagblad The Guardian.

De hackers hadden volgens de krant mogelijk vanaf oktober of november vorig jaar toegang gehad tot de systemen van Deloitte, dat het beveiligingslek echter pas in maart zou hebben ontdekt. Zij zouden zichzelf toegang hebben verschaft tot het systeem via een account waarmee zij ,,in theorie'' ongelimiteerde toegang hadden tot de e-mailserver van de firma.

The Guardian wist te melden dat al zeker zes klanten te horen hebben gekregen dat hun gegevens mogelijk zijn buitgemaakt. Volgens Deloitte zelf zijn er maar ,,erg weinig klanten'' de dupe geworden van de hack. In ieder geval betrof het geen klanten van de Nederlandse tak van Deloitte, aldus een woordvoerster.

In een verklaring benadrukt de accountantsreus dat er na het uitkomen van het cyberincident diverse maatregelen genomen zijn. Ook is toen onmiddellijk contact gelegd met relevante autoriteiten en de klanten waarvan door hackers mogelijk gegevens waren ingezien. De dienstverlening is verder nooit in geding gekomen. Tot de klanten van Deloitte behoren grote multinationals, maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse overheidsinstanties.