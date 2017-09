LIVEBLOG: Feyenoorders in Napels

Feyenoord is in Napels en RTV Rijnmond is erbij! De landskampioen speelt vanavond om 20:45 uur de Champions Leaguewedstrijd tegen SSC Napoli. Tegen de adviezen in om niet naar Italië af te reizen, zijn op dit moment toch veel supporters in Napels. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen vanuit Italië.

11:01 uur: Deze vader en zoon zijn samen in Napels. "Ik had de hoop dat ze vandaag zouden beslissen om een vak open te stellen voor de Feyenoorders."

Deze vader en zoon zijn samen in Napels. "Ik had de hoop dat ze vandaag zouden beslissen om een vak open te stellen voor de Feyenoorders."

10.50 uur: Advies voor Giovanni van Bronckhorst...





Advies voor Giovanni van Bronckhorst... 10:41 uur: Het wordt de eerste keer dat Feyenoord en SSC Napoli tegen elkaar zullen spelen.

Het wordt de eerste keer dat Feyenoord en SSC Napoli tegen elkaar zullen spelen. 10:24 uur: Gokje wagen? Bij winst van Feyenoord krijg je 25 keer je inzet terug.

Gokje wagen? Bij winst van Feyenoord krijg je 25 keer je inzet terug. 10:09 uur: Voor de grote wedstrijd van vanavond, nemen eerst de elftallen onder 19 jaar van beide ploegen het tegen elkaar op. Om 14:00 uur: SSC Napoli O19 - Feyenoord O19.

Voor de grote wedstrijd van vanavond, nemen eerst de elftallen onder 19 jaar van beide ploegen het tegen elkaar op. Om 14:00 uur: SSC Napoli O19 - Feyenoord O19. 09:53 uur: Om 12:00 uur geeft RTV Rijnmond Sport op Om 12:00 uur geeft RTV Rijnmond Sport op Facebook live een update vanuit Italië. 09:44 uur: De ploeg rondde maandagavond een training af in Stadion San Paolo. Grote afwezige: Eric Botteghin, die niet meereisde naar Napels en



De ploeg rondde maandagavond een training af in Stadion San Paolo. Grote afwezige: Eric Botteghin, die niet meereisde naar Napels en zeker tot de winterstop is uitgeschakeld. 09:40 uur: De eerste Feyenoordsupporters zijn gisteravond al aangehouden, meldt de Italiaanse zender RAI. De drie De eerste Feyenoordsupporters zijn gisteravond al aangehouden, meldt de Italiaanse zender RAI. De drie zouden stenen hebben gegooid 09:31 uur: Goedemorgen Napels! Hoewel Feyenoordsupporters





Goedemorgen Napels! Hoewel Feyenoordsupporters is afgeraden om naar Italië af te reizen, hebben sommigen het afgelopen avond prima naar hun zin gehad: